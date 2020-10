Parma, Liverani: «Fatto qualcosa di eccezionale. Peccato per il pareggio» (Di sabato 31 ottobre 2020) Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter. pareggio – «C’è un po’ di rammarico, ma noi abbiamo Fatto la partita che in questo momento potevamo fare. L’abbiamo fatta con grande cuore e sacrificio, e poi con due giocate di qualità. Le difficoltà in questo mese e mezzo sono state veramente tante per poter lavorare con continuità con tutta la squadra. Speriamo che questo periodo passi in fretta». STRATEGIA – «Non volevo lasciare l’uno contro uno centrale, non avevamo la certezza circa l’assenza di Lukaku. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Fabio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter Fabio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter.– «C’è un po’ di rammarico, ma noi abbiamola partita che in questo momento potevamo fare. L’abbiamo fatta con grande cuore e sacrificio, e poi con due giocate di qualità. Le difficoltà in questo mese e mezzo sono state veramente tante per poter lavorare con continuità con tutta la squadra. Speriamo che questo periodo passi in fretta». STRATEGIA – «Non volevo lasciare l’uno contro uno centrale, non avevamo la certezza circa l’assenza di Lukaku. ...

