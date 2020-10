Parma, Inglese: «Inter grande squadra. Potevamo evitare il gol» (Di sabato 31 ottobre 2020) Roberto Inglese, attaccante del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter Roberto Inglese, attaccante del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter. PRESTAZIONE – «Affrontavamo una grande squadra come l’Inter, ci è mancata un pizzico di concentrazione nel finale. Peccato perché Potevamo evitare il gol, abbiamo corso per novanta minuti in maniera organizzata». RISULTATO – «Tanto, non capita sempre di fare risultati come questo in campi come questo. Non stiamo attraversando un grande momento, come tutti i cambiamenti ci sono periodi di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Roberto, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Roberto, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’. PRESTAZIONE – «Affrontavamo unacome l’, ci è mancata un pizzico di concentrazione nel finale. Peccato perchéil gol, abbiamo corso per novanta minuti in maniera organizzata». RISULTATO – «Tanto, non capita sempre di fare risultati come questo in campi come questo. Non stiamo attraversando unmomento, come tutti i cambiamenti ci sono periodi di ...

