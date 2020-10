Paolo Brosio choc: frasi gravissime su Covid e tampone, Tommaso Zorzi “Se iniziamo col negazionismo…” – VIDEO (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo una lunga attesa, ieri sera finalmente è entrato Paolo Brosio nella Casa del GF Vip. La raccomandazione del padrone di casa di non parlare della situazione fuori, però, è servita a ben poco dal momento che prontamente il giornalista ha fatto scalpore per le sue dichiarazioni sul Covid – che ha dovuto anche lui... L'articolo Paolo Brosio choc: frasi gravissime su Covid e tampone, Tommaso Zorzi “Se iniziamo col negazionismo…” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo una lunga attesa, ieri sera finalmente è entratonella Casa del GF Vip. La raccomandazione del padrone di casa di non parlare della situazione fuori, però, è servita a ben poco dal momento che prontamente il giornalista ha fatto scalpore per le sue dichiarazioni sul– che ha dovuto anche lui... L'articolosu“Secol negazionismo…” –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

