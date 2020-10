Paolo Brosio al GF VIp straparla su tamponi e covid 19, Zorzi: “Iniziamo con il negazionismo” (Di sabato 31 ottobre 2020) Paolo Brosio sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5, raccontando il suo periodo difficile fuori, senza dare molte specifiche; avrebbe potuto parlare di quanto i medici siano stati eccezionali, cosa che in parte ha fatto, e dire di aver trascorso un periodo lungo in ospedale a causa del covid 19. Avrebbe potuto ricordare quanto il virus sia in circolazione e quanto sia importante indossare la mascherina; avrebbe potuto sottolineare come ti cambia tutto, anche la possibilità di perdere un lavoro, come è successo a lui. E invece nei primi minuti in casa nel corso della diretta del GF VIP 5 di ieri, ha fornito dettagli molto particolari ai suoi compagni, mettendo in dubbio persino la veridicità di quello che dicono i tamponi. Ha spiegato che a suo avviso siano inattendibili nel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 31 ottobre 2020)sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5, raccontando il suo periodo difficile fuori, senza dare molte specifiche; avrebbe potuto parlare di quanto i medici siano stati eccezionali, cosa che in parte ha fatto, e dire di aver trascorso un periodo lungo in ospedale a causa del19. Avrebbe potuto ricordare quanto il virus sia in circolazione e quanto sia importante indossare la mascherina; avrebbe potuto sottolineare come ti cambia tutto, anche la possibilità di perdere un lavoro, come è successo a lui. E invece nei primi minuti in casa nel corso della diretta del GF VIP 5 di ieri, ha fornito dettagli molto particolari ai suoi compagni, mettendo in dubbio persino la veridicità di quello che dicono i. Ha spiegato che a suo avviso siano inattendibili nel ...

