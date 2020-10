Pandemic Fatigue | ovvero quando l' allarme diventa normalità

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) Nonostante la necessità impellente di proteggere le persone e di mettere in atto comportamenti adeguati a limitare i rischi di contagio, è molto difficile mantenere un atteggiamento coerente. Succede quindi che dopo i primi momenti in cui la paura spinge a proteggersi, le persone progressivamente allentino il controllo.Dopo un picco di aderenza alle prescrizioni delle autorità se i comportamenti non sono appresi eno una abitudine la motivazione crolla. È quella che gli esperti hanno chiamato, una sindrome comportamentale studiata e descritta in un recente e interessante documento. “. Reinvigorating the public to prevent Covid-19” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - Europa (Who-Europe), ...