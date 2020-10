Palermo | Pelagotti e la festa di Halloween | la zucca e quel significato speciale…

Leggi su mediagol

(Di sabato 31 ottobre 2020) Non solo maschere paurose e travestimenti.Il 31 ottobre ricorre, una festività antica che ancora oggi divide e fa discutere, ma che negli ultimi anni ha preso sempre più piede anche nel nostro paese con tanti bambini intenti a suonare ai campanelli per il classico “dolcetto o scherzetto”. Associata dai più a costumi spaventosi e festeggiamenti a tema,, non rappresenta però per tutti solo la notte "delle streghe". A testimonianza di ciò il messaggio diffuso tramite i propri social dall'estremo difensore delAlbertoche, proprio questo pomeriggio, ha deciso di condividere con i propri followers l'importanza di unacome."è una...