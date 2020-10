Orrore contro Michelle Hunziker | linciata per questa foto | il dettaglio che scatena la vergogna | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020) Nervi a fiori di pelle in tempo di pandemia. Ogni pretesto è buon per dara qualcuno. Ne sa qualcosa. La sua "colpa"? Lache potete vedere qui sotto, che ha postato sul suo profilo Instagram. Ecco la meravigliosainsieme al cast di All Together Now. Tutti vicini, abbracciati. E così, ecco scattare il linciaggio: insulti, sdegno e rimproveri per non rispettare il distanziamento sociale al tempo della pandemia. Il tutto in barba al fatto che per poter partecipare alla trasmissione tutto il cast sia sottoposto a rigorosi e continuilli e tamponi. No, per i "bastonatori" del web non ci si può mostrare vicini ad altre persone. Soprattutto se si è famosi e si dà il cattivo esempio. Date un'occhiata ai commenti ...