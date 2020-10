Oroscopo della settimana 31 ottobre – 6 novembre, in video (Di sabato 31 ottobre 2020) Finisce il mese di ottobre e si apre davanti a noi la prima settimana di novembre. Tra intuizioni vincenti sul lavoro per la Vergine e un assembramento di pianeti che offusca la vista del Capricorno, ecco come andranno i prossimi giorni secondo le stelle, nell’Oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. X Ariete 21 MARZO – 19 APRILE Sentite il bisogno di riscrivere i sentimenti, di ridisegnare la mappa della relazione arrivando al cuore del problema. Parola chiave della settimana: maturare. Toro 20 APRILE – 20 MAGGIO Urano sa che solo l’atto ribelle, il colpo di testa improvviso è in grado di accendere gli animi, la mente, la passione. Parola chiave della ... Leggi su iodonna (Di sabato 31 ottobre 2020) Finisce il mese die si apre davanti a noi la primadi. Tra intuizioni vincenti sul lavoro per la Vergine e un assembramento di pianeti che offusca la vista del Capricorno, ecco come andranno i prossimi giorni secondo le stelle, nell’di Francesca Tumiati. X Ariete 21 MARZO – 19 APRILE Sentite il bisogno di riscrivere i sentimenti, di ridisegnare la mapparelazione arrivando al cuore del problema. Parola chiave: maturare. Toro 20 APRILE – 20 MAGGIO Urano sa che solo l’atto ribelle, il colpo di testa improvviso è in grado di accendere gli animi, la mente, la passione. Parola chiave...

marco_delpin : RT @bordoni_russia: Al sesto mese di interviste di espertoni che commentano la cronaca di oggi fingendo che sia ovvia conseguenza della sit… - cancrovf : #cancro Siete sereni come non mai, grazie agli influssi favorevoli della Luna nel ... - sagittariovf : #sagittario Il recente ingresso di Venere nel segno amico della Bilancia vi ha rimesso... - Capricornovf : #capricorno La vostra ricompensa di questi giorni sarà tutta merito della Luna presen... - acquariovf : #acquario Siete alle prese con la quadratura della Luna in Toro, che vi crea parecch... -