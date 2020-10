Ora è sicuro: lunedì arriva il nuovo Dpcm. Conte ha già chiesto di illustrarlo alle Camere (Di sabato 31 ottobre 2020) Il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e la maggioranza si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi, 31 ottobre, dopo cinque ore di lungo confronto. E ora la notizia da parte di fonti parlamentari è quello di un discorso ufficiale da parte del presidente previsto per lunedì 2 novembre alla Camera. L’oggetto saranno comunicazioni importanti sull’emergenza Covid. È stato a seguito dell’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile sui nuovi contagi da Covid-19, che il presidente del Consiglio ha convocato oggi un incontro per studiare nuove misure restrittive, tra le quali alcuni possibili lockdown territoriali. Al tavolo, oltre a Giuseppe Conte, si sono seduti i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, il sottosegretario Riccardo ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) Il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppee la maggioranza si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi, 31 ottobre, dopo cinque ore di lungo confronto. E ora la notizia da parte di fonti parlamentari è quello di un discorso ufficiale da parte del presidente previsto per lunedì 2 novembre alla Camera. L’oggetto saranno comunicazioni importanti sull’emergenza Covid. È stato a seguito dell’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile sui nuovi contagi da Covid-19, che il presidente del Consiglio ha convocato oggi un incontro per studiare nuove misure restrittive, tra le quali alcuni possibili lockdown territoriali. Al tavolo, oltre a Giuseppe, si sono seduti i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, il sottosegretario Riccardo ...

Ragazzo di gran gusto, Sonny. Spiazza, sorprende, anticipa. Lorenzo Sonego da Torino. Anni 25. Benedetto perfino dal più stravagante dei suoi stessi colleghi, Nick Kyrgios: "Questo tipo è davvero brav ...

Salvini ha sottovalutato per mesi la seconda ondata e ora sostiene l’esatto contrario

Il contagio può essere limitato soltanto limitando gli spostamenti dei cittadini e se un nuovo lockdown duro è sicuramente il modo più rapido ... modo durissimo ogni passo del governo. In queste ore ...

