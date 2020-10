"Operazioni di Palazzo". Salvini, Meloni e il Cav: clamoroso rifiuto a Conte, la trappola della "cabina di regia" (Di sabato 31 ottobre 2020) “Non siamo disponibili a partecipare a Operazioni di Palazzo che sembrano dettate, più che da una reale volontà di collaborazione, dal tentativo di voler coinvolgere l'opposizione in responsabilità gravi che derivano dall'immobilismo e dalle scelte sbagliate effettuate dal governo”. Così il centrodestra è uscito allo scoperto con una nota stampa a firma di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi sull'invito di Giuseppe Conte ad un tavolo di confronto, ritenuto quantomai “tardivo”. “Siamo sempre stati a disposizione dell'Italia - hanno ribadito i leader dell'opposizione - ma oggi più che mai l'unica sede nella quale discutere è il Parlamento. Lì sono depositate le numerosissime proposte formalizzate da noi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) “Non siamo disponibili a partecipare adiche sembrano dettate, più che da una reale volontà di collaborazione, dal tentativo di voler coinvolgere l'opposizione in responsabilità gravi che derivano dall'immobilismo e dalle scelte sbagliate effettuate dal governo”. Così il centrodestra è uscito allo scoperto con una nota stampa a firma di Matteo, Giorgiae Silvio Berlusconi sull'invito di Giuseppead un tavolo di confronto, ritenuto quantomai “tardivo”. “Siamo sempre stati a disposizione dell'Italia - hanno ribadito i leader dell'opposizione - ma oggi più che mai l'unica sede nella quale discutere è il Parlamento. Lì sono depositate le numerosissime proposte formalizzate da noi e ...

