Oltre 31mila contagi e 297 morti in 24 ore A Palazzo Chigi riunione urgente del Comitato tecnico scientifico Il Governo valuta nuove misure per le zone più a rischio

(Di sabato 31 ottobre 2020) Sono 31.758 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, 674 in più di ieri. Sono, invece, 297 i(ieri erano stati ) che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 38.618. I nuovi ricoveri sono 972 in più, in lieve discesa rispetto ai 1.030 di ieri, che portano a 16.994 il totale, 97 quelli nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri), per un totale di 1.843. Il numero degli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, tocca quota 351.386 persone. Di questi, 331.577 sono in isolamento domiciliare, 24.531 più di ieri. I guariti sono complessivamente 289.426, con un incremento di 5.850 nelle ultime 24 ore. La regione con più casi è la Lombardia, con 8.919 nuovi positivi (ieri erano stati 8.960), seguita da Campania (3.669) e Piemonte (2.887), quella con meno ...

