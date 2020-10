Oltre 30 mila nuovi casi, alto rischio in 11 Regioni. Scontro nel governo sulla scuola (Di sabato 31 ottobre 2020) Oltre 4 mila positivi in più rispetto al giorno precedente con l'indice di contagio, Rt, a 1,7 in 5 Regioni al livello 4. Iss: 'L'epidemia si diffonde sempre più velocemente mettendo a rischio la ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 31 ottobre 2020)positivi in più rispetto al giorno precedente con l'indice di contagio, Rt, a 1,7 in 5al livello 4. Iss: 'L'epidemia si diffonde sempre più velocemente mettendo ala ...

Agenzia_Ansa : Nuovo aumento di casi positivi al Covid-19 in Italia: oltre 31 mila. Secondo il monitoraggio Iss-Ministero Salute s… - Agenzia_Ansa : #coronavirus I dati sui contagi spingono l'Italia verso lo scenario 4, il più grave nel documento dell' @istsupsan… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il balzo dei #contagi vicino a quota 27mila proietta l'#Italia verso lo scenario 4 descritto dall'… - news_modena : Record di tamponi processati in Italia, volano i contagi: oltre 31 mila nuovi casi in 24 ore Verso nuove chiusure - holyghostpro : Coronavirus India, oltre 48mila nuovi casi e 551 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre mila Oltre 30 mila nuovi casi, alto rischio in 11 Regioni. Scontro nel governo sulla scuola TG La7 Città verso la chiusura: dove si rischia un nuovo lockdown

A finire in lockdown potrebbero poi essere altre città come Napoli, Bologna, Torino e Roma. La Capitale ha infatti contato oltre 2 mila casi positivi venerdì 30 ottobre e anche il capoluogo campano ...

Covid: Arcuri: 'Appello agli italiani, muovetevi il meno possibile''

'Occorre qualche sacrificio in più, bisogna raffreddare la curva dei contagi. Il contagio principale avviene nelle famiglie' dice il commissario per l'emergenza. Da lunedì 200mila tamponi e 100mila an ...

A finire in lockdown potrebbero poi essere altre città come Napoli, Bologna, Torino e Roma. La Capitale ha infatti contato oltre 2 mila casi positivi venerdì 30 ottobre e anche il capoluogo campano ...'Occorre qualche sacrificio in più, bisogna raffreddare la curva dei contagi. Il contagio principale avviene nelle famiglie' dice il commissario per l'emergenza. Da lunedì 200mila tamponi e 100mila an ...