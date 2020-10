Olio di ricino per ciglia da sogno (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Olio di ricino è un Olio vegetale utilizzato come ingrediente all’interno dei cosmetici in commercio, ma è venduto anche come Olio puro. Questo liquido dal colore che varia dal trasparente al giallo e dall’odore caratteristico è ottenuto dalla spremitura dei semi della pianta di ricino (Ricinus communis è il suo nome in botanica). Quest’Olio è ricco di vitamina E che aiuta le ciglia alla guarigione e alla riparazione, aumentando la circolazione del sangue, rendendole più forti e folte. L’applicazione dell’Olio sulle ciglia potrebbe provocare un lieve bruciore degli occhi, ma risciacquando abbondantemente con acqua tiepida si riesce a combattere il ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 31 ottobre 2020) L’diè unvegetale utilizzato come ingrediente all’interno dei cosmetici in commercio, ma è venduto anche comepuro. Questo liquido dal colore che varia dal trasparente al giallo e dall’odore caratteristico è ottenuto dalla spremitura dei semi della pianta di(Ricinus communis è il suo nome in botanica). Quest’è ricco di vitamina E che aiuta lealla guarigione e alla riparazione, aumentando la circolazione del sangue, rendendole più forti e folte. L’applicazione dell’sullepotrebbe provocare un lieve bruciore degli occhi, ma risciacquando abbondantemente con acqua tiepida si riesce a combattere il ...

Opachi e danneggiati dal sole, i capelli sfibrati possono ricominciare a splendere grazie all’aiuto di rimedi naturali fai-da-te.

