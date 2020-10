Nuovo DPCM in arrivo nel weekend del 31 ottobre? Pronte contromisure importanti (Di sabato 31 ottobre 2020) Un Nuovo DPCM in arrivo si profila all’orizzonte per il fine settimana che è appena cominciato. Sono trascorsi meno di sette giorni dall’ultimo intervento in materia del Premier Giuseppe Conte, ma nuove manovre sono evidentemente necessarie. I numeri che riguardano la diffusione del coronavirus in Italia hanno toccato cifre allarmanti, che non erano state sfiorate nemmeno durante l’emergenza primaverile. Il bollettino condiviso nel tardo pomeriggio di ieri parla chiaro: oltre trentamila contagiati su un campione di 215mila tamponi circa, con una percentuale di positivi altissima. E con il numero dei morti che cresce, toccando quota 199. Un Nuovo DPCM in arrivo è quindi ampiamente preventivabile, con nuove restrizioni che potrebbero essere operate. ... Leggi su optimagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Uninsi profila all’orizzonte per il fine settimana che è appena cominciato. Sono trascorsi meno di sette giorni dall’ultimo intervento in materia del Premier Giuseppe Conte, ma nuove manovre sono evidentemente necessarie. I numeri che riguardano la diffusione del coronavirus in Italia hanno toccato cifre allarmanti, che non erano state sfiorate nemmeno durante l’emergenza primaverile. Il bollettino condiviso nel tardo pomeriggio di ieri parla chiaro: oltre trentamila contagiati su un campione di 215mila tamponi circa, con una percentuale di positivi altissima. E con il numero dei morti che cresce, toccando quota 199. Uninè quindi ampiamente preventivabile, con nuove restrizioni che potrebbero essere operate. ...

welikeduel : Juri di 16birra a Porta Furba, ha iniziato a consegnare birre a domicilio dopo il nuovo Dpcm che ordina la chiusura… - repubblica : Nuovo Dpcm, a Firenze tensione per la manifestazione di protesta non autorizzata - GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - Viciupacciu : Un po’ come quando rimandano la diretta di #Conte per illustrare il nuovo ##DPCM…???? #Momentoironico #Buongiorno - peppe844 : RT @welikeduel: Juri di 16birra a Porta Furba, ha iniziato a consegnare birre a domicilio dopo il nuovo Dpcm che ordina la chiusura dei loc… -