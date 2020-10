Nuovo Dpcm in arrivo con nuove strette: le anticipazioni (Di sabato 31 ottobre 2020) I contagi continuano ad aumentare nonostante le strette previste dal governo e proprio per questo si sta pensando a delle chiusure misura sui territori maggiormente colpiti dai contagi in accordo con sindaci e governatori. Ma il governo sta lavorando anche su un Nuovo Dpcm che preveda nuove restrizioni per evitare che la curva dei contagi continui la sua salita. Non si parla ancora di lockdown totale, visto che ancora se ne parla come soluzione ultima in casi estrei ma sembra gravemente a rischio la didattica in presenza nelle scuole. Nuovo Dpcm, le parole di Conte A confermare le intenzioni le stesso premier che afferma “Abbiamo adottato un quadro di misure restrittive e a livello regionale ci sono dei governatori che stanno adottando misure ancora più ... Leggi su pensioniefisco (Di sabato 31 ottobre 2020) I contagi continuano ad aumentare nonostante lepreviste dal governo e proprio per questo si sta pensando a delle chiusure misura sui territori maggiormente colpiti dai contagi in accordo con sindaci e governatori. Ma il governo sta lavorando anche su unche prevedarestrizioni per evitare che la curva dei contagi continui la sua salita. Non si parla ancora di lockdown totale, visto che ancora se ne parla come soluzione ultima in casi estrei ma sembra gravemente a rischio la didattica in presenza nelle scuole., le parole di Conte A confermare le intenzioni le stesso premier che afferma “Abbiamo adottato un quadro di misure restrittive e a livello regionale ci sono dei governatori che stanno adottando misure ancora più ...

