Nuovo DPCM, ecco le possibili nuove misure del Governo (Di sabato 31 ottobre 2020) Atteso nei prossimi giorni il Nuovo DPCM del Governo firmato dal Premier Conte. nuove limitazioni e nuove regole contro il Covid Il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è pronto a varare un Nuovo DPCM contenente nuove misure contro il contagio da Covid-19. Secondo il portale "adnkronos", in particolare l'Esecutivo sarebbe orientato ad introdurre il divieto di spostamento tra regioni e chiusure mirate in base ai singoli territori. Domani mattina ci sarà un confronto tra Governo e Regioni mentre domani pomeriggio alle 15.30 è prevista una nuova capidelegazione, allargata ai ministri più direttamente interessati dalle questioni ...

