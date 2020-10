Nuovo Dpcm da lunedì 2 novembre, Conte verso il lockdown di Milano e Napoli e stop agli spostamenti (Di sabato 31 ottobre 2020) Da lunedì 2 novembre il Nuovo Dpcm con il divieto di spostamento tra le Regioni e chiusura di negozi e altre attività. Per scongiurare il rischio di un lockdown il governo stringe sulle nuove misure che potrebbero essere varate già lunedì Leggi su corriere (Di sabato 31 ottobre 2020) Da lunedì 2ilcon il divieto di spostamento tra le Regioni e chiusura di negozi e altre attività. Per scongiurare il rischio di unil governo stringe sulle nuove misure che potrebbero essere varate già lunedì

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - welikeduel : Juri di 16birra a Porta Furba, ha iniziato a consegnare birre a domicilio dopo il nuovo Dpcm che ordina la chiusura… - Corriere : ?? Convocato d'urgenza il Cts: in arrivo stretta su negozi e 'zone rosse' - Area51cinqueuno : #Dpcm Lunedì nuovo Dpcm: verso lo stop a spostamenti tra regioni, nuovi orari negozi e lockdown locali La dx sarà… - ilmamilio : COVID, Dpcm in arrivo: verso i lockdown mirati e territoriali. Nuove ipotesi su scuole -