Nuova serie tv per Sarah Drew, un thriller dopo l'addio a Grey's Anatomy (Di sabato 31 ottobre 2020) Sarah Drew trova una Nuova collocazione televisiva dopo l'addio forzato a Grey's Anatomy nel 2014: l'attrice che ha interpretato per un decennio April Kepner nel medical drama di ABC apparirà in un arco di episodi di un nuovo thriller di Freeform. La serie che vedrà il ritorno in tv di Sarah Drew si intitola Cruel Summer (precedentemente nota come Last Summer), prodotta da Bert V. Royal, Jessica Biel ed eOne. Nella Nuova serie drammatica Sarah Drew interpreterà Cindy Turner, madre di Jeanette (Aurelia): dopo una giovinezza trascorsa come la ragazza più popolare della città, ora Cindy fatica a ...

