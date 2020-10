Non sarà questa politica a salvarci, ma gli anticorpi monoclonali (Di sabato 31 ottobre 2020) Ormai credo che lo abbiano capito tutti: più si aspetta ad assumere nuove misure draconiane, più si offre al virus la possibilità di continuare a fare il suo lavoro, infettare. Dobbiamo porci due semplici domande: perché siamo arrivati fino a questo punto, cosa accadrà dopo il nuovo lockdown?Alla prima domanda si risponde guardando cosa hanno fatto alcuni paesi asiatici (come Corea, Giappone, Taiwan, che da 200 giorni non ha quasi più nuovi casi) e cioè hanno contenuto il virus quando i numeri erano piccoli. Anche noi avremmo potuto farlo, ma si è preferito il contrario: comunicare che il virus era clinicamente morto, che il peggio era passato, che se fosse arrivata una nuova ondata non sarebbe stata paragonabile a quella della primavera scorsa. E il disastro è stato servito.Non sono stati solo politici in cerca di gloria, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Ormai credo che lo abbiano capito tutti: più si aspetta ad assumere nuove misure draconiane, più si offre al virus la possibilità di continuare a fare il suo lavoro, infettare. Dobbiamo porci due semplici domande: perché siamo arrivati fino a questo punto, cosa accadrà dopo il nuovo lockdown?Alla prima domanda si risponde guardando cosa hanno fatto alcuni paesi asiatici (come Corea, Giappone, Taiwan, che da 200 giorni non ha quasi più nuovi casi) e cioè hanno contenuto il virus quando i numeri erano piccoli. Anche noi avremmo potuto farlo, ma si è preferito il contrario: comunicare che il virus era clinicamente morto, che il peggio era passato, che se fosse arrivata una nuova ondata non sarebbe stata paragonabile a quella della primavera scorsa. E il disastro è stato servito.Non sono stati solo politici in cerca di gloria, ...

