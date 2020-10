“Non sapevo cosa fare, mi annoiavo”. Brucia auto, furgoni e autobus di linea, 17enne arrestato (Di sabato 31 ottobre 2020) Asti, finisce in manette il 17enne che dà fuoco a circa una quindicina di mezzi. Lo ha ammesso di fronte ai carabinieri del Comando provinciale di Asti, il giovane ragazzo con precedenti penali alle spalle. Il gesto sarebbe stato compiuto per noia. Dal 5 settembre si sono succeduti in città diversi incendi dolosi. In pasto alle fiamme non solo autovetture, m ma anche furgoni e autobus di linea. Il sopralluogo effettuato dai carabinieri nell’abitazione del minore ha portato alla luce diversi accendini, ad oggi sequestrati. Lo avrebbe ammesso lui stesso, in manette di fronte alle Forze dell’Ordine: gli accendini servivano per dare alle fiamme i mezzi utilizzando specificatamente una miscela di vodka e gin. Inoltre il 17enne avrebbe incendiato anche parecchi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Asti, finisce in manette ilche dà fuoco a circa una quindicina di mezzi. Lo ha ammesso di fronte ai carabinieri del Comando provinciale di Asti, il giovane ragazzo con precedenti penali alle spalle. Il gesto sarebbe stato compiuto per noia. Dal 5 settembre si sono succeduti in città diversi incendi dolosi. In pasto alle fiamme non solovetture, m ma anchebus di. Il sopralluogo effettuato dai carabinieri nell’abitazione del minore ha portato alla luce diversi accendini, ad oggi sequestrati. Lo avrebbe ammesso lui stesso, in manette di fronte alle Forze dell’Ordine: gli accendini servivano per dare alle fiamme i mezzi utilizzando specificatamente una miscela di vodka e gin. Inoltre ilavrebbe incendiato anche parecchi ...

