‘Noi Campani’, i ringraziamenti del neo presidente Paola Panella (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Onorata della recente nomina a presidente cittadino del Movimento “Noi campani”, rivolgo un commosso ringraziamento al sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, al Segretario provinciale Molly Chiusolo, al presidente provinciale Domenico Parisi, al Segretario cittadino Gianfranco Ucci, al Consigliere regionale Luigi Abbate, ai Consiglieri comunali ed alla Segreteria tutta per il prestigioso incarico conferitomi, che cercherò di onorare con il lavoro, silenzioso e quotidiano. Ringrazio altresì il mio predecessore, Avv. Alfredo Martignetti, recentemente designato al meritato incarico di Assessore al Comune di Benevento, di cui mi impegno a proseguire il competente e proficuo lavoro svolto, al fine di consolidare ed alimentare la crescita del movimento in previsione delle future sfide che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Onorata della recente nomina acittadino del Movimento “Noi campani”, rivolgo un commosso ringraziamento al sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, al Segretario provinciale Molly Chiusolo, alprovinciale Domenico Parisi, al Segretario cittadino Gianfranco Ucci, al Consigliere regionale Luigi Abbate, ai Consiglieri comunali ed alla Segreteria tutta per il prestigioso incarico conferitomi, che cercherò di onorare con il lavoro, silenzioso e quotidiano. Ringrazio altresì il mio predecessore, Avv. Alfredo Martignetti, recentemente designato al meritato incarico di Assessore al Comune di Benevento, di cui mi impegno a proseguire il competente e proficuo lavoro svolto, al fine di consolidare ed alimentare la crescita del movimento in previsione delle future sfide che ...

