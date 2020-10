Nizza, per chi suona la campana. La pista italiana (Di sabato 31 ottobre 2020) La campana suona anche per noi, come ha scritto Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera del 30 ottobre. Brahim Aoussaoui, il terrorista di Nizza, era sbarcato dalla Tunisia a Lampedusa ma aveva fatto perdere le tracce di sé stesso, subito dopo la quarantena, nel mare della Puglia proprio di fronte a Bari. Nel 2017, uno dei fratelli Anachi, autori di un atto terrorista a Marsiglia (dove vennero uccise due donne), venne arrestato a Taranto (gli altri in Tunisia e a Chiasso dove stavano riparando in Svizzera. Aveva vissuto indisturbato per anni a Latina. Anche, Anis Amri (attentatore al mercatino di Natale nel 2018), ucciso dalle forze dell’odine a Sesto San Giovanni, aveva vissuto a Latina e fatto frequenti viaggi in Puglia. Nel 2018, venne scoperta e neutralizzata una cellula fondamentalista che aveva il suo “stato ... Leggi su formiche (Di sabato 31 ottobre 2020) Laanche per noi, come ha scritto Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera del 30 ottobre. Brahim Aoussaoui, il terrorista di, era sbarcato dalla Tunisia a Lampedusa ma aveva fatto perdere le tracce di sé stesso, subito dopo la quarantena, nel mare della Puglia proprio di fronte a Bari. Nel 2017, uno dei fratelli Anachi, autori di un atto terrorista a Marsiglia (dove vennero uccise due donne), venne arrestato a Taranto (gli altri in Tunisia e a Chiasso dove stavano riparando in Svizzera. Aveva vissuto indisturbato per anni a Latina. Anche, Anis Amri (attentatore al mercatino di Natale nel 2018), ucciso dalle forze dell’odine a Sesto San Giovanni, aveva vissuto a Latina e fatto frequenti viaggi in Puglia. Nel 2018, venne scoperta e neutralizzata una cellula fondamentalista che aveva il suo “stato ...

