Nizza, la Maglie furibonda: “Perché il Papa tace su terrorismo islamico e Cina comunista?” (Di sabato 31 ottobre 2020) Sulla strage di Nizza e il terrore esploso in Francia Maria Giovanna Maglie irrompe ferocemente. Le “cautele” o il silenzio nell’affiancare quella mattanza al terrorismo islamico non è piaciuto all’opinionista e scrittrice, abituata a chiamare le cose con il loro nome, allergica al mainstream corrente. Perciò non ha gradito il silenzio del Capo dello Stato Sergio Mattarella e non ha gradito, a maggior ragione, quello di Papa Francesco. La sua è una provocazione forte. Nizza, la Maglie contro il Papa Scrive pertanto la Maglie su twitter: “Dice Bergoglio che ‘il Papa le critiche le ascolta dopodiché esercita il discernimento, capire ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 ottobre 2020) Sulla strage die il terrore esploso in Francia Maria Giovannairrompe ferocemente. Le “cautele” o il silenzio nell’affiancare quella mattanza alnon è piaciuto all’opinionista e scrittrice, abituata a chiamare le cose con il loro nome, allergica al mainstream corrente. Perciò non ha gradito il silenzio del Capo dello Stato Sergio Mattarella e non ha gradito, a maggior ragione, quello diFrancesco. La sua è una provocazione forte., lacontro ilScrive pertanto lasu twitter: “Dice Bergoglio che ‘ille critiche le ascolta dopodiché esercita il discernimento, capire ...

