Niente tour di Ariana Grande per Positions | “I colleghi rimandano all’estate? Buona fortuna!”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 31 ottobre 2020) Undiper, il suo sesto album in studio pubblicato lo scorso 30 ottobre, non è all’ordine del giorno. Nessuna previsione nemmeno per il prossimo anno: la popstar non vuole correre rischi e prevede di non tornare in scena per oltre un anno. Con un album che si appresta a debuttare in prima posizione nella classifica americana e non solo, la cantante ha deciso di non promuovere il suo nuovo progetto dal vivo, almeno finché non sarà certa di poterlo fare in sicurezza: per questa lodevole motivazione un nuovodiè da escludersi almeno fino al 2022. La sua ultima volta dal vivo, con lo Sweetener, è stata nel 2019: la popstar ha girato il mondo – ma non ...