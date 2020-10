Nicola Bedin (Lifenet Healthcare) propone “un vademecum per alleggerire gli ospedali” (Di sabato 31 ottobre 2020) L’ipotesi – sempre più concreta – di un secondo lockdown è strettamente collegata alla curva di crescita dei contagi da Covid-19 e al rischio che i posti in terapia intensiva non siano sufficienti a reggere l’impatto. A mettere sotto pressione gli ospedali sono anche i pazienti che ne fanno un uso improprio, ovvero che si presentano al Pronto Soccorso anche quando le loro condizioni non lo renderebbero necessario. Il “surplus” sarebbe quantificabile nel 30% degli accessi totali, come spiega Nicola Bedin, fondatore di Lifenet Healthcare. A spingere questi pazienti verso gli ospedali è la paura, quindi, propone Bedin in un articolo su LaRepubblica.it, bisognerebbe che “medici e professionisti che hanno maturato una specifica ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020) L’ipotesi – sempre più concreta – di un secondo lockdown è strettamente collegata alla curva di crescita dei contagi da Covid-19 e al rischio che i posti in terapia intensiva non siano sufficienti a reggere l’impatto. A mettere sotto pressione gli ospedali sono anche i pazienti che ne fanno un uso improprio, ovvero che si presentano al Pronto Soccorso anche quando le loro condizioni non lo renderebbero necessario. Il “surplus” sarebbe quantificabile nel 30% degli accessi totali, come spiega, fondatore di. A spingere questi pazienti verso gli ospedali è la paura, quindi,in un articolo su LaRepubblica.it, bisognerebbe che “medici e professionisti che hanno maturato una specifica ...

salvalente11 : RT @pistelligoffr: Come ricorda oggi su Rep l’ex ceo del SanDonato, Nicola Bedin, urge un vademecum condiviso per dare ai cittadini poche i… - Marxtrixx : RT @pistelligoffr: Come ricorda oggi su Rep l’ex ceo del SanDonato, Nicola Bedin, urge un vademecum condiviso per dare ai cittadini poche i… - MasciTini : RT @pistelligoffr: Come ricorda oggi su Rep l’ex ceo del SanDonato, Nicola Bedin, urge un vademecum condiviso per dare ai cittadini poche i… - silvano46 : RT @pistelligoffr: Come ricorda oggi su Rep l’ex ceo del SanDonato, Nicola Bedin, urge un vademecum condiviso per dare ai cittadini poche i… - pistelligoffr : Come ricorda oggi su Rep l’ex ceo del SanDonato, Nicola Bedin, urge un vademecum condiviso per dare ai cittadini po… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Bedin Snam: il Cda delibera il rinnovo dei programmi EMTN ed ECP e le relative emissioni Trend-online.com CRISI & LAVORO/ Bedin: attenzione alle persone nelle ristrutturazioni aziendali

Nei processi di trasformazione delle aziende determinati dalla crisi è essenziale mettere al centro le persone, spiega Nicola Bedin, Presidente di Snam ...

Tutti gli amici di Fabrizio Palermo, il capo di Cdp che non dice mai di no ai potenti

È il manager più amato dai partiti di ogni colore, da D'Alema a Zingaretti, dalla Lega a Bisignani, anche per le nomine fatte per compiacere la politica. Tutti i dossier più delicati del momento sono ...

Nei processi di trasformazione delle aziende determinati dalla crisi è essenziale mettere al centro le persone, spiega Nicola Bedin, Presidente di Snam ...È il manager più amato dai partiti di ogni colore, da D'Alema a Zingaretti, dalla Lega a Bisignani, anche per le nomine fatte per compiacere la politica. Tutti i dossier più delicati del momento sono ...