Netflix e Amazon | Joe Biden attacca le grandi aziende sul tema fiscale

Leggi su movieplayer

(Di sabato 31 ottobre 2020) Joeè tornato a puntare il dito contro leamericane, tra cui, riguardo ildelle tasse: 'Sarebbe ora che paghino'. Joe, candidato democratico alla Casa Bianca, è tornato ad affrontare ilaccusandoamericane, come, di non pagare la giusta quota di tasse. "Nessuna azienda che ricava miliardi di dollari di profitti dovrebbe pagare un'aliquotainferiore a vigili del fuoco e insegnanti", aveva già dichiaratoin precedenza. "Sia chiaro: gli americani laboriosi non dovrebbero pagare più di ...