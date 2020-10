"Nelle prossime ore un'altra stretta". "Cinturamento" e tanto altro, ecco le limitazioni anti-Covid sul tavolo del governo (Di sabato 31 ottobre 2020) I contagi aumentano e così anche la preoccupazione di Giuseppe Conte. Per questo sul tavolo del governo ci sarebbe l'ipotesi di varare altre misure, magari più stringenti, per fermare l'emergenza coronavirus. Al vaglio per le prossime ore zone rosse, limitazione dello spostamento tra Regioni e chiusura di alcune attività Nelle aree dove più si è impennata la curva dei nuovi casi. Il piano, stando a quanto riportato dal Corriere, è partire dalle città metropolitane. Milano e Napoli, ma anche Bologna, Torino e Roma sono infatti le "osservate speciali", quelle che rischiano di finire in lockdown. Scelte che il premier ha tentato in tutti i modi di rinviare per poi procedere con un nuovo Dpcm tra l'8 e il 9 novembre, ma che la velocità del virus impone. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) I contagi aumentano e così anche la preoccupazione di Giuseppe Conte. Per questo suldelci sarebbe l'ipotesi di varare altre misure, magari più stringenti, per fermare l'emergenza coronavirus. Al vaglio per leore zone rosse, limitazione dello spostamento tra Regioni e chiusura di alcune attivitàaree dove più si è impennata la curva dei nuovi casi. Il piano, stando a quanto riportato dal Corriere, è partire dalle città metropolitane. Milano e Napoli, ma anche Bologna, Torino e Roma sono infatti le "osservate speciali", quelle che rischiano di finire in lockdown. Scelte che il premier ha tentato in tutti i modi di rinviare per poi procedere con un nuovo Dpcm tra l'8 e il 9 novembre, ma che la velocità del virus impone. ...

