Nardella: «Chi ha sfregiato la città pagherà». Renzi: «Criminali». Il giorno dopo gli scontri di Firenze, dalla protesta alle molotov – Video (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono almeno 20 le persone fermate ieri durante gli scontri tra manifestanti e la polizia in centro a Firenze. Circa mille persone si sono ritrovate senza l’autorizzazione della Questura per protestare contro le chiusure dell’ultimo Dpcm per l’emergenza Coronavirus. Feriti diversi agenti dal lancio di pietre, bottiglie e molotov avvenute soprattutto in via dell’Albero e in piazza Santa Maria Novella, dove sono stati incendiati anche alcuni cassonetti. La polizia è intervenuta con diverse cariche contro alcuni gruppi che si sono quasi subito staccati dal gruppo di manifestanti, per lo più commercianti e ristoratori. Il tuo browser non supporta il tag iframe «Ci hanno fatto vivere una notte surreale, terribile e dolorosa a Firenze» ha detto il ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono almeno 20 le persone fermate ieri durante glitra manifestanti e la polizia in centro a. Circa mille persone si sono ritrovate senza l’autorizzazione della Questura perre contro le chiusure dell’ultimo Dpcm per l’emergenza Coronavirus. Feriti diversi agenti dal lancio di pietre, bottiglie eavvenute soprattutto in via dell’Albero e in piazza Santa Maria Novella, dove sono stati incendiati anche alcuni cassonetti. La polizia è intervenuta con diverse cariche contro alcuni gruppi che si sono quasi subito staccati dal gruppo di manifestanti, per lo più commercianti e ristoratori. Il tuo browser non supporta il tag iframe «Ci hanno fatto vivere una notte surreale, terribile e dolorosa a» ha detto il ...

