Napoli, tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Napoli comunica che tutti i tamponi sono risultati negativi Attraverso una nota ufficiale, il Napoli ha fatto sapere che tutti gli ultimi tamponi sono risultati negativi al Covid-19. «tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra». 📌 tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 31, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilcomunica chesono risultatiAttraverso una nota ufficiale, ilha fatto sapere cheglisono risultatial Covid-19. «al Covid-19 iquesta mattina ai componenti del gruppo squadra». 📌al Covid-19 iquesta mattina ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC(@ssc) October 31, 2020 Leggi su Calcionews24.com

demagistris : Auguri di cuore a Diego,cittadino di Napoli,il più grande calciatore di tutti i tempi.Con il tuo genio in campo hai… - lauraboldrini : Le immagini di violenza a #Napoli fanno male. A Forza Nuova e tutti gli impresari del malessere sociale dico: ver… - Giorgiolaporta : Mentre su #Twitter si parla di #GFVIP, #propagandalive e #talequaleshow, a #Napoli la gente scende in strada e affr… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA NOTA - SSC Napoli: 'Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati al gruppo squadra' - Francescosese : @NicolaPorro non se ne puo; + con questo continuo tam tam di dati alla azz di DOG: FANNO AUMENTARE i contagi a NAPO… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti SSC Napoli, tutti negativi i tamponi in vista del Sassuolo IamNaples.it Napoli, tutti i tamponi negativi: per Insigne campo e terapie

Mattinata impegnativa per gli azzurri di Gennaro Gattuso che si sono ritrovati al centro tecnico di Castelvolturno per sottoporti ai soliti test anti covid e poi alla seduta di rifinitura in ...

La SSC Napoli annuncia: "Tutti i componenti del gruppo squadra negativi al Covid-19"

"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra", è quanto comunica la SSC Napoli attraverso Twitter. Buone notizie per mister Gennaro Gattuso, dunque, ...

Mattinata impegnativa per gli azzurri di Gennaro Gattuso che si sono ritrovati al centro tecnico di Castelvolturno per sottoporti ai soliti test anti covid e poi alla seduta di rifinitura in ..."Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra", è quanto comunica la SSC Napoli attraverso Twitter. Buone notizie per mister Gennaro Gattuso, dunque, ...