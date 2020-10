Napoli sempre più giù, e alla ripresa c’è il Milan (Di sabato 31 ottobre 2020) Il gol di Cinotti che ha decretato l’ennesima sconfitta del Napoli nell’ultima sfida contro l’Empoli – Photo Credits: zonacalciofaidate.itIl Napoli non riesce ad uscire dalla crisi, perché ormai tale è, se non di gioco sicuramente di risultati. La squadra, dopo sei giornate di campionato, è ormai da due turni l’unica ancora ferma a zero punti, complice anche la sconfitta a tavolino contro l’Inter, col Verona che ha ottenuto addirittura due vittorie nelle ultime due giornate contro Pink Bari e Fiorentina. Il calendario, tra l’altro, è tutt’altro che benevolo, dato che alla ripresa dopo la sosta per le nazionali ci sarà il Milan. Riuscire ad uscirne anche solo con un punto sembra allo stato attuale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Il gol di Cinotti che ha decretato l’ennesima sconfitta delnell’ultima sfida contro l’Empoli – Photo Credits: zonacalciofaidate.itIlnon riesce ad uscire dcrisi, perché ormai tale è, se non di gioco sicuramente di risultati. La squadra, dopo sei giornate di campionato, è ormai da due turni l’unica ancora ferma a zero punti, complice anche la sconfitta a tavolino contro l’Inter, col Verona che ha ottenuto addirittura due vittorie nelle ultime due giornate contro Pink Bari e Fiorentina. Il calendario, tra l’altro, è tutt’altro che benevolo, dato chedopo la sosta per le nazionali ci sarà il. Riuscire ad uscirne anche solo con un punto sembra allo stato attuale ...

