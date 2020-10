Napoli-Sassuolo: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di sabato 31 ottobre 2020) Le informazioni sulla partita del San Paolo tra Napoli e Sassuolo valida per la sesta giornata di Serie A Leggi su 90min (Di sabato 31 ottobre 2020) Le insulla partita del San Paolo travalida per la sesta giornata di Serie A

spazio_nello : RT @spazio_nello: @Ruttosporc traduco io: in europa le regole le fanno loro, in itaglia le facciamo noi. pochi centimetri e gol di Inter,… - spazio_nello : @Ruttosporc traduco io: in europa le regole le fanno loro, in itaglia le facciamo noi. pochi centimetri e gol di I… - MondoNapoli : Gazzetta - Probabili formazioni Napoli-Sassuolo: 5 cambi rispetto a giovedì - - nazza377 : RT @elcobras_: @Ruttosporc Il 26 Luglio si descriveva il VAR come uno strumento imprescindibile, oggi un caso che va risolto. Buongiorno da… - elcobras_ : @Ruttosporc Il 26 Luglio si descriveva il VAR come uno strumento imprescindibile, oggi un caso che va risolto. Buon… -