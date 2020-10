Napoli-Sassuolo, De Zerbi: “Abbiamo tante assenze ma non voglio alibi” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Abbiamo tante assenze pesanti Toljan, Magnanelli, Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Non voglio alibi o scuse. Vogliamo fare una grande partita e un grande risultato. Siamo molto forti anche senza questi giocatori“. Così Roberto De Zerbi alla vigilia di Napoli-Sassuolo, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020-21. “E’ stata una settimana difficile che ci porta a giocare contro una squadra molto forte e noi arriviamo da secondi. E’ una partita da giocare al meglio delle nostre possibilità – ha aggiunto -. Defrel o Boga in attacco? Vediamo chi far partire dall’inizio, nessuno dei due ha i 90 minuti, c’è possibilità che qualcuno giochi in una posizione inedita. La società ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) “Abbiamopesanti Toljan, Magnanelli, Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Nonalibi o scuse. Vogliamo fare una grande partita e un grande risultato. Siamo molto forti anche senza questi giocatori“. Così Roberto Dealla vigilia di, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020-21. “E’ stata una settimana difficile che ci porta a giocare contro una squadra molto forte e noi arriviamo da secondi. E’ una partita da giocare al meglio delle nostre possibilità – ha aggiunto -. Defrel o Boga in attacco? Vediamo chi far partire dall’inizio, nessuno dei due ha i 90 minuti, c’è possibilità che qualcuno giochi in una posizione inedita. La società ...

