Napoli, Monti: “Al fianco di commercianti e imprenditori abbandonati dallo Stato” (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il supermanager Riccardo Monti, presidente di Interporto Sud Europa spa, che in molti, soprattutto tra i moderati, vorrebbero come candidato a sindaco di Napoli per il centrodestra, interviene duramente al fianco delle categorie produttive: “La storia del ristoratore Capasso ha dell’incredibile ma è purtroppo molto comune! Come è possibile”, afferma Monti, “che un imprenditore della ristorazione, dopo 7 mesi, non abbia ricevuto la cassa integrazione?!? L’Inps ha già attive le posizioni, le Regioni fanno una verifica molto semplice. Un paese civile non può accettare una pubblica amministrazione come questa, che ha un costo altissimo ed una perfomance vergognosa. Andando in giro per le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il supermanager Riccardo, presidente di Interporto Sud Europa spa, che in molti, soprattutto tra i moderati, vorrebbero come candidato a sindaco diper il centrodestra, interviene duramente aldelle categorie produttive: “La storia del ristoratore Capasso ha dell’incredibile ma è purtroppo molto comune! Come è possibile”, afferma, “che un imprenditore della ristorazione, dopo 7 mesi, non abbia ricevuto la cassa integrazione?!? L’Inps ha già attive le posizioni, le Regioni fanno una verifica molto semplice. Un paese civile non può accettare una pubblica amministrazione come questa, che ha un costo altissimo ed una perfomance vergognosa. Andando in giro per le ...

ManuelTucci2 : @CarloCalenda @fattoquotidiano Chiedo per curiosità.Mi par d'aver capito che Whirlpool non disinveste in tutta Ital… - GiorgioPavan3 : Nardella: 'mai visto niente di simile in città' I disordini a Firenze, Napoli, Torino servono a preparare un 'FATE… - ilnapolionline : Monti: 'Il Napoli non meritava di vincere, partita di grande sacrificio' - - maxeffe74 : Ho l'impressione che la posizione di #Sala serva solo a portare ad un lockdown nazionale, come a Marzo quando per n… - ilnapolionline : Monti: 'Il Napoli è tra le prime, a Benevento Insigne fondamentale. Importante il ritorno di Zielinski' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Monti Monti: "Il Napoli non meritava di vincere, partita di grande sacrificio" Il Napoli Online Prevenzione e usura. Finetica e Mef a braccetto per il mese dell’educazione finanziaria

Finetica inaugura il progetto di finanza etica il microcredito sociale “Pio Monte Somma”, che grazie all’approvazione della Fondazione con il Sud sarà diffuso in quattro regioni del mezzogiorno: Campa ...

Prevenzione dell’usura. Finetica e Mef a braccetto per il mese dell’educazione finanziaria

I Monti di Pietà furono fondati in numerose città d’Italia ... dirigente di ricerca ISMED CNR di Napoli, - mi ha fatto ripensare al ruolo che dobbiamo avere noi che facciamo le ricerche e soprattutto, ...

Finetica inaugura il progetto di finanza etica il microcredito sociale “Pio Monte Somma”, che grazie all’approvazione della Fondazione con il Sud sarà diffuso in quattro regioni del mezzogiorno: Campa ...I Monti di Pietà furono fondati in numerose città d’Italia ... dirigente di ricerca ISMED CNR di Napoli, - mi ha fatto ripensare al ruolo che dobbiamo avere noi che facciamo le ricerche e soprattutto, ...