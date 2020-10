Musei, al San Carlo riapre MeMus: costumi in sala (Di sabato 31 ottobre 2020) Il MeMus riapre al pubblico e la sala del Teatro di San Carlo si anima dei personaggi dell’opera “Adriana Lecouvreur”. Dal 30 nell’ambito delle visite guidate è possibile accedere al museo e Archivio Storico del Teatro, con il rispetto di tutti gli standard di sicurezza. Una sorpresa attende inoltre i visitatori in sala: tra palchi e poltrone, ori e velluti, ci saranno i personaggi dell’opera di Francesco Cilea, realizzati e “vestiti” da Giusi Giustino, direttrice della sartoria del San Carlo, con veri abiti di scena. I preziosi costumi sono di taffetà di pura seta con intarsi e inserti fatti a mano. Al MeMus, struttura museale di memoria e innovazione, riconosciuto come museo di interesse ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilal pubblico e ladel Teatro di Sansi anima dei personaggi dell’opera “Adriana Lecouvreur”. Dal 30 nell’ambito delle visite guidate è possibile accedere al museo e Archivio Storico del Teatro, con il rispetto di tutti gli standard di sicurezza. Una sorpresa attende inoltre i visitatori in: tra palchi e poltrone, ori e velluti, ci saranno i personaggi dell’opera di Francesco Cilea, realizzati e “vestiti” da Giusi Giustino, direttrice della sartoria del San, con veri abiti di scena. I preziosisono di taffetà di pura seta con intarsi e inserti fatti a mano. Al, struttura museale di memoria e innovazione, riconosciuto come museo di interesse ...

Lunedì scorso Albano Carrisi junior, ultimogenito del grande leone di Cellino San Marco, è diventato maggiorenne ... modalità device sbarcando con successo in TV. È il caso del museo pugliese di ...

Controlla sui siti e sulle pagine Facebook orari di apertura e modalità di accesso. A Cuneo è stata aperta la mostra d'arte presso il Complesso Monumentale San Francesco, intitolata E Luce fu . Un ins ...

