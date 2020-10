Mps-UniCredit, piano del Tesoro 5 miliardi per convincere Mustier (Di sabato 31 ottobre 2020) Mps in sposa a UniCredit, con lo Stato che alla fine dell’operazione potrebbe ritrovarsi con il 5% del capitale della banca guidata da Jean Pierre Mustier. Prende corpo il cantiere della privatizzazione della banca senese con il Tesoro che ha messo la proposta sul tavolo del banchiere francese a capo di Piazza Gae Aulenti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 31 ottobre 2020) Mps in sposa a, con lo Stato che alla fine dell’operazione potrebbe ritrovarsi con il 5% del capitale della banca guidata da Jean Pierre. Prende corpo il cantiere della privatizzazione della banca senese con ilche ha messo la proposta sul tavolo del banchiere francese a capo di Piazza Gae Aulenti. Segui su affaritaliani.it

avanti_xxx : RT @marioerdrago: 'Il costo complessivo del piano di privatizzazione per lo Stato potrebbe aggirarsi attorno ai cinque miliardi di euro' @… - MarceVann : RT @marioerdrago: 'Il costo complessivo del piano di privatizzazione per lo Stato potrebbe aggirarsi attorno ai cinque miliardi di euro' @… - marioerdrago : 'Il costo complessivo del piano di privatizzazione per lo Stato potrebbe aggirarsi attorno ai cinque miliardi di eu… - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: #Mps-UniCredit, il piano del Tesoro: 5 miliardi sul tavolo di Mustier,con lo Stato che alla fine dell’operazione potrebb… - andreadeugeni : #Mps-UniCredit, il piano del Tesoro: 5 miliardi sul tavolo di Mustier,con lo Stato che alla fine dell’operazione po… -