Morto Sean Connery | addio all’attore di 007 | aveva 90 anni

MediasetTgcom24 : Cinema, è morto Sean Connery - Agenzia_Ansa : ++ULTIM'ORA: E' morto Sean Connery +++ - repubblica : È morto Sean Connery: il leggendario 007 aveva 90 anni - GRJudge_ : RT @ilpost: È morto Sean Connery - notarpinto : RT @Unomattina: E' morto Sean Connery. L'attore scozzese che ha reso leggendario il personaggio di 007, aveva 90 anni. Ne dà notizia la #BB… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Sean

Morto l'attore scozzese Sean Connery, fu interprete di James Bond nella famosa serie 007. Connery aveva 90 anni ...Addio a Sean Connery. L’attore scozzese, celebre soprattutto per avere portato per primo sul grande schermo il personaggio di James Bond e averlo interpretato in sette film della saga, è morto all’età ...