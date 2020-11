Monaco-Bordeaux (domenica, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 31 ottobre 2020) Primo posticipo domenicale di questa nona giornata di Ligue 1 ed è il turno del Monaco di Kovac, che riceve in casa l’ostico Bordeaux. Una sola vittoria per i monegaschi nelle ultime 5 partite, che non riescono a riemergere dalle parti basse della graduatoria. La sfida con il Lione di domenica scorsa è stata umiliante … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 31 ottobre 2020) Primo posticipole di questa nona giornata di Ligue 1 ed è il turno deldi Kovac, che riceve in casa l’ostico. Una sola vittoria per i monegaschi nelle ultime 5 partite, che non riescono a riemergere dalle parti basse della graduatoria. La sfida con il Lione discorsa è stata umiliante … InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ligue 1: si riparte sabato. Brutte sconfitte in Champions per Marsiglia e Rennes, vince solo il Paris Saint Germain

