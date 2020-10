Monaci positivi al Coronavirus | santuario vicino Matera chiuso per due settimane

6NIVOAQE6cqdJFt : RT @LaGazzettaWeb: Matera, monaci positivi Covid: chiuso santuario di Maria Santissima di Picciano - nigno11 : RT @LaGazzettaWeb: Matera, monaci positivi Covid: chiuso santuario di Maria Santissima di Picciano - AnsaBasilicata : Covid: positivi alcuni monaci, a Matera chiuso un santuario. La decisione dell'Arcivescovo per Maria Santissima di… - LaGazzettaWeb : Matera, monaci positivi Covid: chiuso santuario di Maria Santissima di Picciano - TuttoH24 : L'Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina mons. Antonio Giuseppe Caiazzo annuncia che il Santuario di Maria SS.… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaci positivi

La Gazzetta del Mezzogiorno

In un comunicato della diocesi si legge: "Sono sintomatici e asintomatici, stiamo tracciando tutti i contatti" ...“La nostra preoccupazione relativamente al Covid in questi giorni è massima, perché siamo di fronte a un aumento piuttosto preoccupante dei casi positivi. Numeri che non avevamo mai avuto in città”.