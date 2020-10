Milano, nuovo lockdown da lunedì 2 novembre: l’ipotesi del governo (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano e Napoli, ma anche Bologna, Torino e Roma sono le «osservate speciali», che rischiano di finire in lockdown. Il fronte del rigore nel governo si rafforza sull’onda dei numeri e spinge per fermare anche le scuole e sospendere le lezioni in presenza in tutta Italia, anche per elementari e medie. «A difendere la scuola è rimasta solo Lucia Azzolina», è il commento sconsolato di un esponente del M5S al termine del vertice serale a Palazzo Chigi. Zone rosse, limitazione dello spostamento tra Regioni e chiusura di alcune attività nelle aree dove più si è impennata la curva dei contagi. Sono queste le nuove misure che il governo potrebbe prendere nelle prossime ore per provare a piegare la curva del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020)e Napoli, ma anche Bologna, Torino e Roma sono le «osservate speciali», che rischiano di finire in. Il fronte del rigore nelsi rafforza sull’onda dei numeri e spinge per fermare anche le scuole e sospendere le lezioni in presenza in tutta Italia, anche per elementari e medie. «A difendere la scuola è rimasta solo Lucia Azzolina», è il commento sconsolato di un esponente del M5S al termine del vertice serale a Palazzo Chigi. Zone rosse, limitazione dello spostamento tra Regioni e chiusura di alcune attività nelle aree dove più si è impennata la curva dei contagi. Sono queste le nuove misure che ilpotrebbe prendere nelle prossime ore per provare a piegare la curva del ...

giuseppeg1973 : RT @053_Vince: Questo pluripregiudicato non può presentarsi in tribunale per il Ruby ter per motivi di salute ......ma lo vediamo di nuovo… - twittopolis : RT @twittopolis: Covid Milano, nuovo lockdown da lunedì 2 novembre: l'ipotesi del governo - Coronav01802435 : RT @twittopolis: Covid Milano, nuovo lockdown da lunedì 2 novembre: l'ipotesi del governo - IlTweetDiSotto : RT @twittopolis: Covid Milano, nuovo lockdown da lunedì 2 novembre: l'ipotesi del governo - claudiocalicchi : RT @twittopolis: Covid Milano, nuovo lockdown da lunedì 2 novembre: l'ipotesi del governo -