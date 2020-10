Milano, la situazione negli ospedali: 2300 ricoverati Covid, 180 in terapia intensiva (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Ats Milano stima che in questa settimana si arriverà a un totale di 20 mila casi. In totale i ricoverati nel capoluogo lombardo sono saliti a 2.300, di cui 350 in ventilazione assistita e 180 in terapia intensiva (in Lombardia sono in tutto 370) Leggi su corriere (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Atsstima che in questa settimana si arriverà a un totale di 20 mila casi. In totale inel capoluogo lombardo sono saliti a 2.300, di cui 350 in ventilazione assistita e 180 inintensiva (in Lombardia sono in tutto 370)

