Milano, i militari allestiscono un campo per gestire l'emergenza Covid (Di sabato 31 ottobre 2020) TEMPI DURI 31 ottobre 2020 14:34 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) TEMPI DURI 31 ottobre 2020 14:34 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ...

olgiacom : RT @GagliardoneS: A Milano i militari allestiscono un campo per gestire l'emergenza. Quale emergenza? Siete impazziti tutti quanti o vi p… - missypippi : RT @GagliardoneS: A Milano i militari allestiscono un campo per gestire l'emergenza. Quale emergenza? Siete impazziti tutti quanti o vi p… - manu_etoile : RT @GagliardoneS: A Milano i militari allestiscono un campo per gestire l'emergenza. Quale emergenza? Siete impazziti tutti quanti o vi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano militari Milano, mezzo dell'esercito si ribalta in autostrada, militare sbalzato sull'asfalto: è grave MilanoToday.it Coronavirus, tamponi rapidi ad Ats e Asst della Lombardia

Milano, 31 ottobre 2020 - "Da lunedì i tamponi rapidi antigenici ... in raccordo con i Comuni e avvalendosi in alcuni casi della collaborazione con la sanita' militare, hanno predisposto progetti ...

Coronavirus, ultime notizie 31 ottobre, Di Maio anticipa nuovo dpcm: “Sarà sicuramente più restrittivo”

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, sabato 31 ottobre. Record di contagi nel nostro paese: nell’ultimo bollettino 31.084 casi Covid e 199 morti. Ieri quasi ...

Milano, 31 ottobre 2020 - "Da lunedì i tamponi rapidi antigenici ... in raccordo con i Comuni e avvalendosi in alcuni casi della collaborazione con la sanita' militare, hanno predisposto progetti ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, sabato 31 ottobre. Record di contagi nel nostro paese: nell’ultimo bollettino 31.084 casi Covid e 199 morti. Ieri quasi ...