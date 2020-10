Milano, forse nuovo lockdown da lunedì 2 novembre (Di sabato 31 ottobre 2020) Valentina Dardari Il governo sta trattando con Regione e Comune. Nelle prossime ore anche possibili decisioni sugli spostamenti tra regioni Per la città di Milano e la sua provincia il nuovo lockdown potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Si parla del prossimo lunedì, il 2 novembre. Sul tavolo del governo tre i punti fondamentali che si starebbero affrontando: eventuali nuove zone rosse, la limitazione degli spostamenti tra le regioni e una ulteriore chiusura delle attività dove vi è stato un maggior innalzamento dei contagi. Nuove norme potrebbero essere decise nelle prossime ore. L’attenzione sembra essere focalizzata sulle grandi città come Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma. Sono queste le metropoli che rischiano a breve un ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Valentina Dardari Il governo sta trattando con Regione e Comune. Nelle prossime ore anche possibili decisioni sugli spostamenti tra regioni Per la città die la sua provincia ilpotrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Si parla del prossimo lunedì, il 2. Sul tavolo del governo tre i punti fondamentali che si starebbero affrontando: eventuali nuove zone rosse, la limitazione degli spostamenti tra le regioni e una ulteriore chiusura delle attività dove vi è stato un maggior innalzamento dei contagi. Nuove norme potrebbero essere decise nelle prossime ore. L’attenzione sembra essere focalizzata sulle grandi città come, Napoli, Bologna, Torino e Roma. Sono queste le metropoli che rischiano a breve un ...

Lui, che sin dal primo contagio «di troppo», voleva mettere sotto chiave Napoli e Milano, suscitando non ... a suo dire prevedibilissima ma anche, forse soprattutto, un sintetico compendio ...

