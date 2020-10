Milano: droga nella calamita, arrestati sette spacciatori da squadra mobile (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - In una settimana, gli agenti della squadra mobile della questura di Milano hanno arrestato sette persone per spaccio di droga e hanno sequestrato circa mezzo chilo di cocaina e oltre 10 mila euro in contanti, provento di spaccio. Tra le operazioni c'è da segnalare quella di lunedì scorso: un pluripregiudicato serbo è stato visto dagli agenti entrare e uscire nervosamente da un bar in zona Viale Monte Nero, senza mai consumare nulla e costantemente al telefono. Già noto alle forze dell'ordine, gli agenti lo hanno controllato trovandolo in possesso di 8,3 grammi di cocaina già divisa in dosi e pronte per la vendita al dettaglio. Martedì, invece, in Città Studi, è stato arrestato un albanese di 32 anni: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020), 31 ott. (Adnkronos) - In una settimana, gli agenti delladella questura dihanno arrestatopersone per spaccio die hanno sequestrato circa mezzo chilo di cocaina e oltre 10 mila euro in contanti, provento di spaccio. Tra le operazioni c'è da segnalare quella di lunedì scorso: un pluripregiudicato serbo è stato visto dagli agenti entrare e uscire nervosamente da un bar in zona Viale Monte Nero, senza mai consumare nulla e costantemente al telefono. Già noto alle forze dell'ordine, gli agenti lo hanno controllato trovandolo in possesso di 8,3 grammi di cocaina già divisa in dosi e pronte per la vendita al dettaglio. Martedì, invece, in Città Studi, è stato arrestato un albanese di 32 anni: ...

(Adnkronos) - In una settimana, gli agenti della squadra mobile della questura di Milano hanno arrestato sette persone per spaccio di droga e hanno sequestrato circa mezzo chilo di cocaina e oltre 10 ...

