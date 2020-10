Milan, Calhanoglu in scadenza: c’è il pressing del Manchester United (Di sabato 31 ottobre 2020) Il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora in discussione. Secondo quanto riporta Tuttosport, sul centrocampista turco – il cui contratto è in scadenza nel 2021 – c’è da registrare il pressing del Manchester United. Le richieste iniziali dell’entourage di Calhanoglu (6.5-7 milioni all’anno) per il momento sono fuori portata. E approfittando dello stallo può esserci l’inserimento del Manchester United che in caso di fumata nera nelle trattative con il club rossonero può acquistare il calciatore a parametro zero. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Il futuro di Hakanè ancora in discussione. Secondo quanto riporta Tuttosport, sul centrocampista turco – il cui contratto è innel 2021 – c’è da registrare ildel. Le richieste iniziali dell’entourage di(6.5-7 milioni all’anno) per il momento sono fuori portata. E approfittando dello stallo può esserci l’inserimento delche in caso di fumata nera nelle trattative con il club rossonero può acquistare il calciatore a parametro zero.

