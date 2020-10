Milan, buone notizie: Donnarumma, Hauge e Gabbia negativi al coronavirus (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Milan ha comunicato che Donnarumma, Hauge e Gabbia non sono più positivi al coronavirus. Il portiere pronto a tornare titolare a Udine. Stefano Pioli sorride: Donnarumma, Hauge e Gabbia sono di nuovo a disposizione del tecnico rossonero. Nella serata di ieri, infatti, il club di via Aldo Rossi ha comunicato la negatività al tampone dei tre giocatori che erano risultati positivi al coronavirus. Donnarumma torna tra i pali Donnarumma e Hauge sono sempre stati asintomatici, dunque sono già in grado di riprendere gli allenamenti e potrebbero essere già pronti per sfidare l’Udinese domenica alle 12.30 alla Dacia Arena. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilha comunicato chenon sono più positivi al. Il portiere pronto a tornare titolare a Udine. Stefano Pioli sorride:sono di nuovo a disposizione del tecnico rossonero. Nella serata di ieri, infatti, il club di via Aldo Rossi ha comunicato latà al tampone dei tre giocatori che erano risultati positivi altorna tra i palisono sempre stati asintomatici, dunque sono già in grado di riprendere gli allenamenti e potrebbero essere già pronti per sfidare l’Udinese domenica alle 12.30 alla Dacia Arena. ...

