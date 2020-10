Mihajlovic, ‘Il governo fa decreti alla ca…. di cane’ (Di sabato 31 ottobre 2020) Sinisa Mihajlovic a gamba tesa contro la politica: “Non prendiamo esempio dal governo che fa decreti alla ca… di cane”. Nuovo sfogo di Sinisa Mihajlovic contro il governo. L’allenatore del Bologna, in occasione delle elezioni regionali in Emilia Romagna, era finito al centro delle polemiche per la sua vicinanza a Matteo Salvini. Questa volta a dividere sono le sue dichiarazioni sulla gestione dell’emergenza coronavirus da parte dell’esecutivo. L’intervento a gamba tesa di Mihajlovic: “Non prendiamo esempio dal governo che fa decreti alla ca… di cane” “Restare lucidi e fare cose con una logica, non prendiamo esempio dal governo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020) Sinisaa gamba tesa contro la politica: “Non prendiamo esempio dalche faca… di cane”. Nuovo sfogo di Sinisacontro il. L’allenatore del Bologna, in occasione delle elezioni regionali in Emilia Romagna, era finito al centro delle polemiche per la sua vicinanza a Matteo Salvini. Questa volta a dividere sono le sue dichiarazioni sulla gestione dell’emergenza coronavirus da parte dell’esecutivo. L’intervento a gamba tesa di: “Non prendiamo esempio dalche faca… di cane” “Restare lucidi e fare cose con una logica, non prendiamo esempio dal...

