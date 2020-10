Michele Serra | «Sì | la satira manca di rispetto | ma l' oltranzismo di Charlie Hebdo serve?»

(Di sabato 31 ottobre 2020) di Stefano Miliani Già direttore di un inserto satirico, ' Cuore ' uscito dal 1989 al 1994, rimasto per l'appunto nel cuore di tanti lettori dell' Unità di quegli anni, giornalista che con la sua '...

globalistIT : 'La satira manca di rispetto, ma l'oltranzismo di #CharlieHebdo a che serve? L'intervista di Stefano Miliani a Mic… - AndreaMarano11 : L'amaca Michele Serra su laRepubblica - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La scomparsa della destra [di Michele Serra] - Profilo3Marco : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La scomparsa della destra [di Michele Serra] - repubblica : Oggi su Rep: ?? La scomparsa della destra [di Michele Serra] -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Serra

Teatri Online

Michele Serra vive nell’Appenino ed è nato a Roma nel 1954 ma è cresciuto a Milano. Un inciso: usiamo il "tu" perché tra giornalisti è buona abitudine darsi del tu. A proposito delle vignette di ...Oltre venti le tabaccherie che hanno aderito al progetto per rilasciare i certificati comunali: Lamedica Michele - via Vittorio Veneto 11 Lucca; Daneri Alessandra, via Santa Croce 37; Rabassini Letizi ...