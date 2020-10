Meteo tendenza, quando tornerà la pioggia? Gli ultimi aggiornamenti (Di sabato 31 ottobre 2020) Il dominio del Meteo stabile appare al momento incontrastato sull’Italia e su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale, a fronte delle perturbazioni atlantiche costrette a scorrere ad alte latitudini in seno a profonde circolazioni depressionarie. Siamo verso la fase culminante dell’anticiclone africano, che si avvale di una cospicua massa d’aria calda in quota di matrice subtropicale. L’anticiclone ci accompagnerà anche per i primi giorni della nuova settimana, ma inizieranno a manifestarsi segni di cambiamento. Le piogge previste nei primi giorni di novembreTra il 2 ed il 3 novembre sembra potersi concretizzarsi una rimonta verso nord dell’anticiclone delle Azzorre in Aperto Atlantico, da cui scaturirebbe l’affondo di una saccatura verso i paesi dell’Europa Occidentale. Questo forcing costringerà ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Il dominio delstabile appare al momento incontrastato sull’Italia e su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale, a fronte delle perturbazioni atlantiche costrette a scorrere ad alte latitudini in seno a profonde circolazioni depressionarie. Siamo verso la fase culminante dell’anticiclone africano, che si avvale di una cospicua massa d’aria calda in quota di matrice subtropicale. L’anticiclone ci accompagnerà anche per i primi giorni della nuova settimana, ma inizieranno a manifestarsi segni di cambiamento. Le piogge previste nei primi giorni di novembreTra il 2 ed il 3 novembre sembra potersi concretizzarsi una rimonta verso nord dell’anticiclone delle Azzorre in Aperto Atlantico, da cui scaturirebbe l’affondo di una saccatura verso i paesi dell’Europa Occidentale. Questo forcing costringerà ...

