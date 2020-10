Mediaset ripropone la maratona di Harry Potter dal 12 Novembre

Leggi su trendit

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il lockdown di Marzo, che ha costretto gli italiani a rimanere a casa, verrà ricordato dagli amanti della tv anche per via delle numerose maratone cheha offerto ai telespettatori. Per tenere compagnia a milioni di persone, Canale 5 ha infatti mandato in onda saghe come Hunger Games, Il Signore degli Anelli, Twilight, Animali Fantastici ed. Su Twitter era addirittura partita una “moda” divenuta virale che consisteva nel chiedere a Piersilvio Berlusconi in persona di mandare in onda serie tv e film specifici. Proprio la saga legata al mago più famoso del mondo, che a Marzo aveva raccolto ottimi risultati in termini di ascolti, tornerà presto in tv. Canale 5 infatti ha già programmatoe la Pietra Filosofale per ...