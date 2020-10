Mediaset nei guai: un’altra giornalista è positiva, l’azienda corre ai ripari (Di sabato 31 ottobre 2020) Questo articolo Mediaset nei guai: un’altra giornalista è positiva, l’azienda corre ai ripari . Anche una nota giornalista e conduttrice Mediaset è positiva al Covid: l’annuncio arriva direttamente dai social. La nota giornalista e conduttrice del programma Pressing, in onda su Mediaset è risultata positiva al Covid; ad annunciarlo è stata la donna sui suoi profilo social. Si tratta di Giorgia Rossi, che da quest’anno si trova al timone … Leggi su youmovies (Di sabato 31 ottobre 2020) Questo articolonei: un’altra, l’aziendaai. Anche una notae conduttriceal Covid: l’annuncio arriva direttamente dai social. La notae conduttrice del programma Pressing, in onda suè risultataal Covid; ad annunciarlo è stata la donna sui suoi profilo social. Si tratta di Giorgia Rossi, che da quest’anno si trova al timone …

mautortorella : RT @PierantonioZ: Candidopoli, l'inchiesta di Striscia approda in Parlamento. Il governo annuncia sanzioni esemplari nei confronti dei poli… - FI_Veneto : RT @PierantonioZ: Candidopoli, l'inchiesta di Striscia approda in Parlamento. Il governo annuncia sanzioni esemplari nei confronti dei poli… - GruppoFICamera : RT @PierantonioZ: Candidopoli, l'inchiesta di Striscia approda in Parlamento. Il governo annuncia sanzioni esemplari nei confronti dei poli… - PierantonioZ : Candidopoli, l'inchiesta di Striscia approda in Parlamento. Il governo annuncia sanzioni esemplari nei confronti de… - Alethomas71 : @Sport_Mediaset La massa gobba di grande obiettività e onestà fa sempre la differenza nei sondaggi!! -